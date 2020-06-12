بالأسماء.. لجنة الحكام تطمئن على مصابي فيروس كورونا

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تكليف لجنة الحكام بقيادة د.عزب حجاج ووجيه أحمد، بالاطمئنان على الحكام والمراقبين المصابين بفيروس والمراقبين المصابين بفيروس كورونا اتفق مسئولو لجنة الحكام مع الحكام على أن يتم الاطمئنان على زملائهم وهم: طارق الشافعي مراقب حكام من منطقة كفر الشيخ، ومجدي عبدالمجيد مراقب الحكام من منطقة الجيزة، وعمرو حلاوة وعبدالحميد عبدالنبي حكمين من منطقة القاهرة. على زملائهم وهم: طارق الشافعي مراقب حكام من منطقة كفر الشيخ، ومجدي عبدالمجيد مراقب الحكام من منطقة الجيزة، وعمرو حلاوة وعبدالحميد عبدالنبي حكمين من منطقة القاهرة.

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