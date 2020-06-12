انتر ميلان يتوصل لاتفاق مع تونالي ويكثف مفاوضاته مع بريشيا لضمه

يتفاوض نادي انتر ميلان مع إدارة نادي بريشيا من أجل التوقيع مع لاعب وسط الفريق الشاب، ساندرو تونالي، من أجل تعزيز صفوف الانتر، خلال الميركاتو الصيفي.
أشار موقع فوتبول ايطاليا، بأن انتر ميلان دخل
وتابع الموقع، أن نادي بريشيا يطلب مبلغ 50 مليون يورو من أجل بيع نجمه الشاب، وهو ما يواصل انتر ميلان مفاوضاته بشأن الرقم المطلوب.
وأكد الموقع بأن انتر ميلان اتم اتفاقه مع اللاعب حول كافة البنود الشخصية، والأمر متوقف على توصل الناديين لاتفاق نهائي.
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