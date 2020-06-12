برشلونة يشعل صراع التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن انضمام نادي برشلونة لسباق التعاقد مع الغاني الدولي توماس بارتي نجم وسط فريق أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل. الميركاتو الصيفي المقبل. وأكدت تقارير إسبانية أن برشلونة أبدي إهتمامه بضم اللاعب الذي يسعي للرحيل عن صفوف اتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي. عن صفوف اتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي. ويحظي بارتي باهتمام كبير من أرسنال الانجليزي، الا أن دخول برشلونة في مفاوضات مع اللاعب قد يعرقل انتقاله الي النادي اللندني.



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