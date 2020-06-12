رئيس الليجا يعلق على احتمال عودة نيمار لبرشلونة

علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، على إمكان عودة نيمار دي سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف برشلونة.

قال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن الصفقة لن تحدث، موضحًا في رأيه

بأنه لن يكون هناك الكثير من صفقات الشراء، لصعوبة الأمر، وأن تكثر الصفقات التبادلية بين الأندية.

وأضاف تيباس: "المعاملات ستكون أقل، وعمليات الشراء أقل، بعدد ليس

كثير، ومن المرجح أن تزيد الصفقات التبادلية، بانتقال لاعب كبير مقابل لاعب كبير آخر، لكن الصفقات الشرائية ستكون أقل".

وعادت منافسات الليجا أمس الخميس، بمواجهة إشبيلية أمام ريال بيتيس، في ديربي الأندلس، ضمن الجولة الـ28، الذي انتهى لصالح إشبيلية بثنائية من دون رد.