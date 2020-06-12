اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع ثيو هيرنانديز، نجم دفاع ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. قالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع هيرنانديز الذي قدم موسمًا مميزاً مع الميلان منذ انتقاله في الصيف الماضي للفريق الإيطالي قادمًا من توصل لاتفاق مع هيرنانديز الذي قدم موسمًا مميزاً مع الميلان منذ انتقاله في الصيف الماضي للفريق الإيطالي قادمًا من ريال مدريد وارتفعت القيمة السوقية لهيرنانديز من 20 مليون يورو إلى 40 مليون يورو في غضون الأشهر القليلة الماضية، بعد تطور مستواه ما دفع ريال مدريد للتفكير في استعادته مرة أخرى، بجانب رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد معه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة مدافع ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.