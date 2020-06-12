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لاوتارو يضغط على إدارة انتر ميلان للانتقال الي برشلونة

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بدأ الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في الضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على رحيله لصفوف نادي .

أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاوتارو تحدث مع مدربه انطونيو كونتي المدير الفني الانتر، وأكد له رغبته بالرحيل ، لافتًا إلى أنه سيقاتل مع الفريق

حتى النهاية ، للتتويج مع البطولات، لكن رغبته واضحة في الانتقال لبرشلونة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن لاوتارو طالب بتسريع المفاوضات من أجل عملية الانتقال و إرضاء كافة الاطراف، لكن تتمسك إدارة الانتر بموقفها، وهو الحصول على

الشرط الجزائي.

وتواصل إدارة برشلونة محاولاتها من أجل ضمه، وتقديم عرض يتناسب مع مطلبات الانتر بدفع مبلغ مالي كبير بالإضافة لتضمين لاعب أو اثنين من ضمنهم فيربو.

وأضافت الصحيفة بأن لاوتارو أصبح غاضبًا من إدارة نادين؛ ويستعد للضغط على إدارة النادي للموافقة على رحيله، و إعلان رغبته بالرحيل بشكل علني، حيث أعطى المهاجم الأرجنتيني موافقته لمسؤولو برشلونة بالانتقال لهم.

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