نجم سوسيداد علي رادار ريال مدريد

دخل ميكيل أويارزابال نجم فريق ريال سوسيداد دائرة إهتمامات نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن ريال مدريد سيستغل الحلسة المرتقبة مع ادارة سوسيداد لتحديد موقف النرويجي اويدجارد المعار من الميرينجي لسوسيداد، من أجل طرح فكرة التعاقد مع أويارزابال. لسوسيداد، من أجل طرح فكرة التعاقد مع أويارزابال. ويمتلك أويارزابالشرطاً جزائياص في عقده الممتد مع ريال سوسيداد حتي 3034، تصل قيمته الي 75 مليون يورو.

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