وكيل كوتينيو يجتمع مع إدارة برشلونة لحسم مصيره

بناقش وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو، مستقبل لاعبه مع إدارة نادي برشولنة، لسحم مصيره النهائي سواء الرحيل أو الأستمرار.

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن وكيل كوتينيو يبجتمع مع إدارة برشلونة، لوضع

النقاط على الحروف، بعدما قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، عدم تفعيل بند الشراء، البالغ 120 مليون يورو، عقب نهاية إعارته مع صفوف النادي الألماني، بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى العديد من الأندية الإنجليزية، مثل توتنهام، وتشيلسي، وأرسنال، ونيوكاسل، ضم النجم البرازيلي، الذي يفضل العودة إلى البريميرليج، والتي شهدت تألقه بشكل كبير.

وأضافت الصحفية بأن البارسا لا يريد أيضًا الاحتفاظ به ويطلب ما بين 80 و90 مليون يورو لبيعه.