حدد نادي ليل الفرنسي سعر مهاجة النيجيري المتألق فيكتور اوسيمين وسط إهتمام العددي من الاندية الأوروبية الكبيرة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. المقبلة. وقالت اذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن ليل حدد قيمة رحيل اوسيمين الي اي ناد آخر بـ 80 مليون يورو، وهو ما اخبرت به ادارة النادي الفرنسي المهتمين بضم اللاعب. مليون يورو، وهو ما اخبرت به ادارة النادي الفرنسي المهتمين بضم اللاعب. وكشفت الإذاعة الفرنسية أن ليفربول الانجليزي علي رأس المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، بالإضافة الي مانشستر يونايتد ونابولي الايطالي وبرشلونة الإسباني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليل يحدد سعر بيع نجمه اوسيمين ويصدم ليفربول ومانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.