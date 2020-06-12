ليفربول يجدد عقد فان دايك

اقترب نادي ليفربول من الوصول إلى اتفاق نهائي مع نجمه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الريدز، بشأن تجديد عقده.

أشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، بأن فيرجيل فان دايك، سيقوم بتوقيع عقد

جديد براتب أسبوعي كبير، يصل لـ220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليتخطى زميله في الفريق المصري الدولي محمد صلاح، الذي يصل إلى 200 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت الصحيفة، بأن فان دايك سيكون أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد تقديمه لمستويات قوية للغاية منذ انضمامه للريدز.

وانتقل فان دايك لصفوف نادي ليفربول قادمًا من نادي ساوثهامبتون في الانتقالات الشتوية لعام 2018، بصفقة تقدر بـ75 مليون جنيه إسترليني.