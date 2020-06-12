رياضة | أتالانتا يقرر شراء نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أتالانتا يقرر شراء نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن نادي أتالانتا الإيطالي، قرر بشكل رسمي ضم نجم نادي تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحفي "فابريسيو رومانو" فإن نادي أتالانتا قرر ضم الكرواتي ماريو بازيليتش، لاعب نادي تشيلسي المعار للفريق.

وأكد الصحفي، أن النادي الإيطالي قرر تفعيل بند شراء اللاعب، والذي يبلغ 15 مليون يورو.

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وكشف المدير الرياضي لأتالانتا جيوفاني سارتوري، أن إدارة الفريق استقرت على ضم صاحب الـ25 عاماً من البلوز بصفة نهائية.

وبرز اللاعب مع الفريق اللومباردي خلال الموسم الحالي في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.

ولعب بازيليتش خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع أتالانتا، كما خاض 32 مباراة هذا الموسم مع الفريق، سجل خلالها 7 أهداف ومرر 7 تمريرات حاسمة، وقاد اللاعب فريقه لبلوغ دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ولعب بازيليتش من قبل لأندية موناكو الفرنسي وميلان الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي.