رياضة | زي النهاردة.. عدالة السماء نزلت على ستاد "باليرمو" وتعادل منتخب مصر مع هولندا بمونديال 90

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. عدالة السماء نزلت على ستاد "باليرمو" وتعادل منتخب مصر مع هولندا بمونديال 90 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زي النهاردة منذ 30 عامًا وتحديدًا في 12 يونيو لعام 1990، أطلق المعلق الرياضي الراحل محمود بكر جملته الشهيرة "عدالة السماء نزلت على أرض ستاد باليرمو"، بعدما نجح مجدي عبد الغني نجم منتخبنا الوطني السابق في إحراز هدف التعادل للفراعنة في شباك منتخب هولندا في أول مباراة للمنتخب ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا.

خاض منتخب مصر بطولة كأس العالم 1990 ضمن مجموعة ضمت معه منتخبات (هولندا – إنجلترا – أيرلندا)، استطاع المنتخب المصري في التعادل مع المنتخبين الهولندي والأيرلندي، وخسر أمام منتخب الأسود الثلاثة، وودع منافسات البطولة من الدور الأول.

تشكيل منتخب مصر أمام هولندا

لعب محمود الجوهري مدرب منتخب مصر وقتها مباراة هولندا بتشكيل مكون من:

احمد شوبير – إبراهيم حسن – هشام يكن – هاني رمزي – ربيع ياسين – أحمد رمزي (مجدي طلبة) – إسماعيل يوسف – مجدي عبد الغني – أحمد الكأس – حسام حسن – جمال عبد الحميد.

أحداث مباراة مصر وهولندا

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نجح منتخب مصر في السيطرة على خطورة منتخب الطواحين الهولندية خلال أحداث الشوط الأول، واستطاعت كتيبة المدرب محمود الجوهري الخروج من هذا الشوط بشباك نظيفة بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الـ45 دقيقة الأولي من المباراة.

في الشوط الثاني دخل المنتخب الوطني متحفزًا للحفاظ على التعادل أو خطف هدف الفوز وتحقيق انتصارًا تاريخيًا على المنتخب الهولندي الكبير، ولكن جاءت المبادرة من منتخب الطواحين وأحرزوا هدفًا مبكرًا بالدقيقة 58 عن طريق اللاعب البديل ويم كيفت ليضع منتخب بلاده في المقدمة، ويضع الجوهري ورجاله في ورطة حقيقية بعدما أصبحت الهزيمة الأولي قريبة منهم.

لم يقف محمود الجوهري مشاهدًا للمباراة، وعلى الفور أجري تغييراته بدخول عادل عبد الرحمن ومجدي طلبة، بدلًا من أحمد رمزي وجمال عبد الحميد في محاولة لإستعادة المنتخب توازنه ومحاولة إدراك التعادل أمام المنتخب الهولندي.

استمر تقدم منتخب هولندا في المباراة حتي الدقائق الأخيرة من اللقاء، وبينما يستعد الجميع لإعلان هزيمة الفراعنة، منح حكم اللقاء حسام حسن مهاجم المنتخب ركلة جزاء، سجل منها مجدي عبد الغني هدف التعادل لمنتخبنا الوطني بالدقيقة 83 ليحصد المنتخب أول نقطة في مشواره بمونديال 1990، وهو الهدف الذي استمر صامدًا سنوات طويلة غاب فيها المنتخب عن كأس العالم قبل تسجيل محمد صلاح هدفين آخرين في مونديال روسيا 2018.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته المونديالية

بعد التعادل مع هولندا، تعادل منتخب مصر مجددًا مع منتخب أيرلندا بدون أهداف في مباراته الثانية بالبطولة، بينما خسر مباراته الثالثة أمام منتخب إنجلترا بهدف دون مقابل، وتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، وودع منافسات البطولة من الدوري الأول.

بينما تصدر منتخب انجلترا الترتيب برصيد 4 نقاط، ومنتخب أيرلندا جاء بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب هولندا الذي حل بالمركز الثالث بنفس الرصيد.