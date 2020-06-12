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رياضة | 2 مليون ريال مكافآت في حال فوز النصر بلقب الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 2 مليون ريال مكافآت في حال فوز النصر بلقب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد عبد العزيز بغلف صاحب العضوية الذهبية في قائمة نادي النصر السعودي، مكافآت تصل إلى مليوني ريال سعودي في حال فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وجاء ذلك عقب إعلان الاتحاد السعودي للعبة استئناف منافسات الدوري في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة (كوفيد-19).

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وذكر بغلف عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"حيث صدر قرار اتحاد الكرة، باستمرار الدوري، مهر البطولة لنجوم النصر، مليوني ريال مكافآت خاصة، حال تحقيقهم اللقب".

وأشارت صحيفة "" عبر موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة إلى أن بغلف كان قد قدم دعما لإدارة ناديه هذا الموسم يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون ريال، فيما بلغ إجمالي دعمه في الفترة الماضية 21 مليونا.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر، ويلتقي الفريقان بعضهما البعض في مباراة مرتقبة في الجولة الثالثة والعشرين، التي سينطلق من خلالها الدوري بعد التوقف.

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