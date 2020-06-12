رياضة | فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم صفقتين موليكا وسيرينو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم صفقتين موليكا وسيرينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مجلس إدارة القلعة الحمراء، بسرعة التعاقد مع بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

حيث يرغب فايلر، في التعاقد مع جاستون سيرينو لاعب وسط صن داونز، وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير الكونغولية التي أكدت، أن مازيمبي يرفض رحيل موليكا إلى الأهلي، ويدرس تجديد تعاقده.

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وفي نفس السياق أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن تجديد عقد سرينو، بسبب رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه وعلى رأسهم الأهلي.

ويسعى فايلر لتعزيز قائمة الأهلي بالعديد من اللاعبين المتميزين، خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيز قائمة قوية للمنافسة على الألقاب، استعداداً للموسم المقبل.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.