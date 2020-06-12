رياضة | اليوم.. رحلة شاقة تنتظر فايلر للعودة إلى بلاده

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. رحلة شاقة تنتظر فايلر للعودة إلى بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر اليوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصر متوجها إلى بلاده لقضاء إجازة سريعة يطمئن خلالها على أسرته ومن ثم يعود لمصر.

وينتظر فايلر رحلة شاقه حتى يصل إلى سويسرا في ظل توقف حركة الطيران حيث من المقرر أن يتوجه المدير الفني للأهلي إلي الغردقه ومنها يستقل طائرة لألمانيا ومن ألمانيا يستقل قطار لكي يصل إلي سويسرا.

ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 10 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.

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ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.

ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.