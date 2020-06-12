رياضة | توقف صفقة انتقال فيرنر إلى تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توقف صفقة انتقال فيرنر إلى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية بريطانية أن صفقة انتقال الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني إلى تشيلسي سيتم تأجيلها حتى الشهر المقبل.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية أن الشرط الجزائي في عقد فيرنر متاح حتى منتصف الشهر المقبل وليس الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد فيرنر مع لايبزيج يحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 53 مليون يورو إلا أن هذا المبلغ متاح دفعه حتى قبل منتصف شهر يوليو المقبل مما يعني السماح لأي نادي يرغب في التعاقد مع النجم الألماني عليه دفع هذا المقابل أو التفاوض بعد ذلك مع لايبزيج الألماني بعد انتهاء المهلة.

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وكشفت الصحيفة البريطانية أن فيرنر أعطى كلمة بدوره للانتقال إلى تشيلسي حيث أكدت الصحيفة البريطانية أن الطرفين توصلا لاتفاق بدوره سيدفع فيه النادي اللندني الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع حصول النجم الألماني على راتب أسبوعي يقدر بـ170 ألف جنيه إسترليني على أن يكون مدة العقد خمس مواسم.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن صفقة فيرنر تتوقف فقط على مصير تشيلسي من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل البلوز المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب الترتيب الخامس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المقرر أن يستأنف تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، حيث سيواجه النادي اللندني نظيره أستون فيلا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من البريميرليج.