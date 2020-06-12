رياضة | لفتة إنسانية من الدوري الإنجليزي ضد العنصرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية من الدوري الإنجليزي ضد العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام بريطانية إن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيوجهون التحية لحركات مناهضة العنصرية حول العالم بوضع شعار "حياة السود مهمة" بدلاً من أسمائهم على القمصان في أول جولة بعد استئناف البطولة.

وأشار التقرير إلى أن الشعار سيتم وضعه بدلاً من أسماء اللاعبين على القمصان من الخلف، مع وضع أول حرف من كل كلمة لحياة السود مهمة على القمصان من الأمام.

ويأتي ذلك وسط الاحتجاجات حول العالم ضد العنصرية عقب وفاة جورج فلويد وهو شخص أسود توفي في عهدة الشرطة في مينابوليس بالولايات المتحدة في 25 مايو.

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وانتشرت العديد من الصور للاعبي الأندية الإنجليزية وهم يجثون على ركبة واحدة خلال التدريبات في الأسابيع الماضية مثلما فعل كولين كابرنيك لاعب كرة القدم الأمريكية السابق في 2016 للفت الانتباه إلى المشاكل العرقية.

وقررت الأندية الوقوف لدقيقة صمت تخليداً لذكرى من فقدوا حياتهم بسبب جائحة فيروس كورونا مع وضع قلب على القمصان تحية للعاملين في هيئة الصحة الوطنية.

ويعود الدوري الإنجليزي في 17 يونيو بعد 3 أشهر من التوقف بسبب الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص في المملكة المتحدة.