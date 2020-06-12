رياضة | تهدبد بالحجر الصحي للاعبين من رئيس رابطة الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تهدبد بالحجر الصحي للاعبين من رئيس رابطة الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، اليوم الخميس، إنه "يمكن أن يعيش لاعبو كرة القدم في إسبانيا سوياً في الحجر الصحي إذا استمر خرق بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا".

وتدرب مدافع برشلونة، نيلسون سيميدو، بشكل فردي اليوم الخميس، بعد أن حضر تجمعا به أكثر من 20 شخصا في بلدة كاستيلديفيلس مطلع هذا الاسبوع، بينما تم تحذير أربعة لاعبين في فريق أشبيلية في مايو الماضي، بسبب حضور حفل شواء.

وتستأنف منافسات الدوري الإسباني اليوم الخميس بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب الوباء، ولكن في مكالمة عبر "زوم" مع وسائل الإعلام العالمية، حذر تيباس اللاعبين من أنهم قد يضطرون لتركيزهم معاً لتفادي المزيد من الاختراقات.

وقال تيباس: "ما نفكر به إنه إذا استمر اللاعبين في فعل هذا سندرس تركيزهم إلزامياً".

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وأضاف: "نريد فعل هذا ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية رأينا أن الأندية تتبع البروتوكولات، ولكن إذا بدأنا مشاهدة ثلاثة أو أربعة لاعبين في كل نادي يخالفون القواعد، لن يكون لدينا أي علاج باستثناء تركيزهم سويا".

وتابع : "نتمنى ألا نضطر لهذا، ولكن إذا استمر الناس في الذهاب لحفلات الشواء والحفلات ربما نضطر لهذا.

أظهرت رابطة الدوري ثقة كبيرة في اللاعبين من خلال عدم تركيزهم معا، لذلك، برجاء أعيدوا هذه الثقة، ولا تخالفوا القواعد، حيث أن هذا يضر الرابطة وصحة الناس بشكل عام".

ويحل برشلونة ضيفاً على مايوركا يوم السبت، بحثا عن توسيع فارق النقطتين التي تفصله عن ريال مدريد.

وخضع سيميدو لفحص اكتشاف فيروس كورونا بجانب زملائه اليوم الخميس، خاصة وأن بروتوكول رابطة الدوري الإسباني ينص على خضوع اللاعبين للفحص قبل المباراة بيومين، وإذا جاءت النتيجة سلبية سيسمح له بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية غدا الجمعة".