شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لم أشتم محمود الخطيب.. أسأله عن «الساعات وشنط الدولارات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لم يسب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بل يطالبه فقط بالرد فقط على أسئلته بشأن حقيقة حصوله على أموال وهدايا من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: «عمري ما شتمت محمود الخطيب، كل يوم بسأل حضرتك خدت الساعات؟، لو خدتها رجعها، هل حضرتك خدت شنطتين فلوس دولارات من تركي آل الشيخ؟، قول ماحصلش، هل حضرتك اتعملك قصر في دبي؟، قول لا».

واتهم مرتضى منصور رئيس الأهلي محمود الخطيب بدفع 3 ملايين جنيه لأشخاص يقومون من أجل سبه على السوشيال ميديا.

كما تحدث مرتضى منصور عن الإعلامي أحمد شوبير قائلا: «هل حضرتك خدت 6 ملايين جنيه من تركي آل الشيخ وللا لا كعمولة في صفقة صلاح محسن، لو لا قول مخدتش، هل حضرتك وأسرتك أخدتوا ساعات وعربية مرسيدس وللا مخدتش».

Advertisements