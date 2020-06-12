شكرا لقرائتكم من 30 سنة.. مصر تعطل الطواحين تفاجئ العالم أمام بطل أوروبا فى مونديال 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 12 يونيو ، خاضت مصر أول مباراة لها في كأس العالم 1990، والأولى لها منذ مونديال 1934 بإيطاليا أيضا، عندما واجه المنتخب المصري بقيادة المدرب الراحل القدير محمود الجوهري، طواحين هولندا أبطال أمم أوروبا 1988 ، بدأ الجنرال الراحل محمود الجوهري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد شوبير "الأهلي" لحراسة المرمى، هاني رمزي "الأهلي" ليبرو، هشام يكن "الزمالك"، ربيع ياسين "الأهلي" قلبي دفاع، إبراهيم حسن "الأهلي" ظهير أيمن، أحمد رمزي "الزمالك" ظهير أيسر، مجدي عبدالغني "بيرامار البرتغالي"، إسماعيل يوسف "الزمالك" في مركز الوسط المدافع، أحمد الكأس "الأوليمبي" وسط مهاجم، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبدالحميد كابتن المنتخب "الزمالك" قلب هجوم.

في مواجهة نجوم أوروبا رود خوليت قائد هولندا، وماركو فان باستن، ورونالد كويمان وغيرهم من نجوم العالم.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفي الدقيقة "58" نجح البديل ويم كيفت في تسجيل هدف التقدم لهولندا حيث حل بديلا لفانينبورج في بداية الشوط الثاني.

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ونجح حسام حسن في الحصول على ضربة جزاء قبل نهاية المباراة سجل منها مجدي عبدالغني هدف الفراعنة الوحيد في مونديال إيطاليا، لينطلق صوت الراحل محمود بكر معلق المباراة للتليفزيون العربي بعبارة عدالة السماء تنزل على أرض استاد بالريمو.

وكان الجوهري قد أجرى تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 69 عندما حل مجدي طلبة، وعادل عبدالرحمن بدل من أحمد رمزي، وجمال عبدالحميد على الترتيب، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.