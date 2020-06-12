شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن فايلر: الأهلي من يصنع المدربين.. وكان في مرمى النيران قبل قدومه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مصطفى يونس نجم الأهلي السابق عن الأنباء التي تتردد عن نية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، في الرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل تدريب أحد الفرق الخليجية أو الفرق الأوروبية الراغبة في التعاقد معه.

قال يونس في تصريحات خاصة: الأهلي هو من يصنع المدربين وليس العكس، ولا يقف على أي شخص سواء مدرب أو لاعب.

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أردف: الجماهير عرفت فايلر من خلال الأهلي وقبل قدومه لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، كان يتواجد في "خانة اليك" من قبل الجماهير التي انتقدت الإدارة على التعاقد معه، وعلى مدار تاريخ الأهلي لا يقف على أحد متابعا: "يا بخت اللي يدرب الاهلي ولو جبت حمبولة من الترب هيعمل انجازات معاه".

شدد على أن الأهلي مؤسسة ويسير بنظام وجهاز الكرة مستقل في عمله ومجلس ادارة يوفر كل احتياجات فريق الكرة والجهاز الفني.