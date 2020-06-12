شكرا لقرائتكم الوحدة السعودى يرصد 5.5 مليون دولار للتعاقد مع محمد أوناجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الوحدة السعودي رصد 5.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت إذاعة "راديو مارس"، الأورجوياني دانيال كارينيو المدير الفني للوحدة السعودي يتمسك بالحصول على خدمات محمد أوناجم الأمر الذي دفع إدارة النادي لتقديم عرضاً مغرياً لإقناع الزمالك بالموافقة على إتمام الصفقة.

وأضافت أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وافق مبدئياً على إنتقال على محمد أوناجم لصفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، كما وافق على طلب إدارة النادي السعودي على تسديد المبلغ المذكور على أربع دفعات.

Advertisements

وشارك أوناجم في 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، وتألق بجانب مواطنه أشرف بنشرقي وقادا فريقهما لإحراز لقبي السوبر المصري على حساب الأهلي، ولقب السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

اشترط مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك بتوقيع موافقة كتابية على رحيل أي لاعب من الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة لن توافق على رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جانب باتريس كارتيرون.