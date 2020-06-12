شكرا لقرائتكم عرفة السيد يحدد إمكانية رحيله من إنبى بعد توقف "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عرفة السيد، مهاجم إنبى، مجموعة من العروض المختلفة من أندية الدورى الممتاز لضمه فى الموسم الجديد حال رحيله عن النادى البترولى حيث سيناقش اللاعب مستقبله مع فريقه عقب نهاية التوقف الحالى، الذى سيأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويرغب عرفة السيد في الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى عقب التوقف لذا سيبحث مستقبله مع الفريق البترولى وإمكانية الرحيل في الموسم الجديد وفقا لفرص مشاركته مع الفريق والتي ستأتى بناءً على الرؤية الفنية لحلمى طولان المدير الفني للفريق الذى سيحسم خلال الفترة الحالية، حجم الصفقات التي سيبرمها الفريق حيث ينتظر خلال الفترة الحالية تحديد مصير النسخة الحالية من بطولة الدورى من أجل تحديد حجم صفقات الموسم الجديد.

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ويبحث إنبى فى الفترة المقبلة عن دعم الخط الأمامى بعد حسم مستقبل عرفة السيد إلى جانب مدى إمكانية تمديد إعارة المهاجم أحمد على من عدمه من بيراميدز فى ظل صعوبة استمرار محمد شريف مهاجم الأهلى المعار إلى النادى البترولى ضمن صفوف الفريق بعد تألقه مع إنبى، ما جعله محط اهتمام الأهلى سواء بإعادته أو تسويقه خارجيًا ومع ابتعاد عمر بسام عن الحسابات الأساسية سيبحث مسئولى إنبى مع الجهاز الفنى تدعيم الخط الأمامى.

فيما دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مكثفة مع نظيره الأهلي لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لانبي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولي بقميص النادي البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودي لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعد انتهاء إعارته للفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري وقدم محمد شريف مستوى متميز مع إنبى هذا الموسم قبل إيقاف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد الجناح الشاب من ضمن هدافي بطولة الدوري العام برصيد 7 أهداف، وكان الأهلى قد وافق على إعارة شريف لإنبى بناء على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي، إلا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي يتمسك باللاعب وأعلن رغبته في استعادته بمجرد انتهاء فترة اعارته.