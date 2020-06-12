شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحذر لاعبيه من الظهور فى المباريات الخماسية بعد أزمة حماقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان لاعبى الفريق من الاشتراك بالمباريات الخماسية التى ينظمها نجوم الكرة والفنانين خلال فترة تجميد النشاط الكروى خوفاً من تعرضهم للإصابات وخسارة مجهودهم فى الفترة المقبلة التى تشهد تحديات كبيرة للدراويش سواء على صعيد بطولة الدوري فى حال إقرار عودتها بشكل رسمى أو على صعيد البطولة العربية ومواجهة الرجاء المغربى ، واستقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على فرض عقوبة مالية على محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لاعبا الفريق الأصفر بعد اشتراكهم في مباراة كرة قدم خماسية مع بعض نجوم الكرة وفى حضور المطرب محمد حماقى، ويأتي هذا القرار بعد حالة الجدل التي صاحبت صور المباراة على السويشال ميديا والهجوم الذى لاقته إدارة القلعة الصفراء الرافضة لعودة مسابقة الدوري خوفاً من وقوع إصابات بفيروس كورونا وفى نفس الوقت يشارك لاعبيها في مباراة خماسية، لاسيما أن الثنائى لم يحصل على أذن من إدارة الاسماعيلى للإشتراك في المباراة ، بالإضافة للتخوف من تعرضهم للإصابة خلال المباراة تعوق فرص ظهورهم مع الدراويش حال الإعلان عن عودة الدوري بشكل رسمي.

وخاض حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق ومدير الكرة حاليا بفريق الجونة، مباراة خماسى مع المطرب محمد حماقى، وعدد من نجوم الزمالك السابقين مثل هانى السعيد، محمود دونجا، وأحمد مدبولى وطارق السعيد، بالإضافة إلى هشام محمد لاعب القلعة الحمراء السابق، ومحمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى نادى إنبى، والمهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز، وذلك فى محاولة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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على الجانب الأخر ، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على رحيل شكرى نجيب مهاجم الفريق المعار للمقاولون العرب لنهاية الموسم، حيث يفتح الدراويش الباب أمام بيع أو إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل عدم الحاجة لجهوده مع الفريق. ونجح الإسماعيلى فى تمديد تعاقد شكرى نجيب موسما آخر فى سبيل الموافقة على إعارته للمقاولون العرب، واتفق الطرفان على أن تكون الإعارة مجانية ولن يحصل الإسماعيلى على أى مقابل مادى بعد تمديد عقد اللاعب.

في سياق مختلف ، حرص الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، على الاطمئنان على التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده، حيث أخطرهم اللاعب بتعافيه التام من إصابة تمزق فى العضلة الخلفية التى عانى منها قبل توقف الدورى إثر تعرضه للإصابة فى مباراة الجونة، وأجرى برنامجا تأهيليا تحت إشراف أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش .

وأعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم انطلاق المعسكر التدريبى لـ"نسور قرطاج" للمرة الأولى منذ توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وسط إجراءات صحية مشددة منعًا لانتشار الوباء العالمى بين اللاعبين