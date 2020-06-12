شكرا لقرائتكم مدرب منتخب السلة يحاضر فى دورات بعمان بالفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد مرعى المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى ، و المنتخب الوطنى عرضا لإلقاء محاضرات تدريبية ، عن طريق الاتحاد العمانى لكرة السلة ، عن طريق الفيديو كونفرانس ، وعرض مرعى الأمر على مسئولي اتحاد اللعبة ، كما تلقى الاتحاد رسائل من الجانب العمانى ، و هو ما تمت الموافقة عليه .

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المحاضرات ، خلال الساعات المقبلة ، و التي تأتى لكسر حالة الملل في كرة السلة ،و الاستعداد لعودة النشاط سواء في مصر أو في الدول الأخرى .

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إن هناك 7 مباريات متبقية يمكن استكمالها فى أسبوعين، ونكون قد أنهينا كل الدوريات لذلك قررنا العودة، خاصة أن الوضع مختلف فى كرة السلة عنه فى كرة القدم، لأنه فى استطاعتنا أن ننهى المسابقة فى وقت قصير.

وعن المنتخب قال رئيس اتحاد كرة السلة، إن هناك تصفيات أفريقية، ولا بد أن يعود اللاعبون للتدريبات والاستعداد للتصفيات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند استئناف النشاط والتدريبات.

وكان الاتحاد قد استقر على عدة قرارات، منها تحديد النصف الثانى من شهر أغسطس كموعد مقترح أولى لاستكمال مباريات الدورى (رجال – سيدات) مع استكمال مسابقات الدورى بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أى تغيير و عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب فى كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.