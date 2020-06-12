شكرا لقرائتكم الأهلي يتعامل مع استعارة رمضان صبحى بشعار "اللى متقدرش تشتريه متصرفش عليه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد بشأن إمكانية تجديد إستعارة رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الأنجليزي حال تعثر مفاوضات الشراء نهائياً ، وأكد مسئولو الأهلي أن القرار هو شراء رمضان صبحي نهائياً لأن النادي سبق وأشتراه مرتين من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة ، ولن يتم شراؤه مرة أخرى على سبيل الإعارة حيث يرغب النادي في شراء اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح مصدر في الأهلي ، أن النادي يتفاوض حالياً لضم اللاعب نهائياً ويتمنى أن تنجح المفاوضات ويبقي اللاعب في القلعة الحمراء لكن فكرة تجديد الإعارة مرة ثالثة أمر مرفوض لسبب بسيط هو أن عقد اللاعب مع ناديه الأنجليزي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وليس منطقياً أن تتجدد إعارته مرة ثالثة قبل موسم واحد من نهاية عقده مع هيدرسفيلد.

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الأهلى اشترى رمضان صبحى مرتين على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الأولى فى يناير 2019 لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو والثانى فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو.

حظوظ رمضان صبحى فى البقاء بالقلعة الحمراء إزدادت بعدما تراجعت عدة أندية أوروبية عن التعاقد مع اللاعب الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية الموسم الجارى، ويترقب الأهلى الموقف النهائى لهذه الأندية، لكن الصورة حالياً تبدو مُبشّرة للأهلى، فالأندية التى سبق وأبدت رغبتها فى ضم اللاعب الصاعد لم تعد تُبدى حماساً لإتمام الصفقة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" والأزمة المالية التى يُعانى منها العالم كله حالياً بسبب هذا الوباء وجعل كثيراً من الأندية تتراجع عن خططها التعاقدية فى ميركاتو الصيف أو تقرر تخفيض المبالغ المالية المرصودة لإتمام الصفقات.

وأمام هذه التطورات تبدو حظوظ رمضان صبحي فى البقاء مع الأهلى قوية مع بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لأندية أوروبية سبق وأبدت رغبة فى ضم نجم الأهلى والمنتخب الأولمبى، ومنها أندية فيورتينا وأودينيزى الإيطاليان، وبشكتاش التركى، وغيرها من الأندية الأوروبية، لكن تعاقد الأهلى مع اللاعب سيحتاج مفاوضات مكثفة مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى من أجل شراء اللاعب نهائياً.