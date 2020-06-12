الزمالك يُجهز بنودا تحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو الزمالك بعض البنود التحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده الحالى، وذلك بإضافة بنود المكافآت المالية داخل العقد من أجل الحفاظ على استمراره مع الفريق الأبيض، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من تونس، ويشارك اللاعب حاليا فى معسكر منتخب بلاده وسيعود إلى الزمالك فور وجود قرار باستئناف التدريبات الجماعية.

ويخوض ساسى حاليا التدريبات مع منتخب تونس فى بلاده بعدما قرر منذر الكبير، المدير الفنى لنسور قرطاج، استدعاءه إلى جانب فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقام خلال شهر يونيو الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى مختلف دول العالم، بعدما قرر الاتحاد التونسى لكرة القدم، استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذى توقف حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس فى مارس الماضى ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا فى هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قبل أن يتم تأجيل المباريات لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

وينتظر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عودة فرجانى ساسى إلى القاهرة، عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الكروى، التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل فتح باب تجديد عقده بصورة رسمية، حيث يحرص ساسى على التواصل مع أمير مرتضى، بصورة شبه يومية، من أجل الاطمئنان على أحواله والاستعدادات المختلفة الخاصة به على أن يعود إلى القاهرة فور تحديد مصير النشاط الكروى بعد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب انتظاره أيضًا تحديد الموعد النهائى بشأن مواجهة الرجاء المغربى، وذلك من أجل العودة للفريق، حتى يستعد مع الأبيض للمباراة التى ستجمعه مع نظيره المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تأجيل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتلك المواجهة ضمن إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا.

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وحرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤخرا، على تأكيد عدم طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، الحصول على 50 مليون جنيه سنويًا، من أجل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وشدد مرتضى منصور على أن فرجانى ساسى لم يتحدث حول مطالبه المالية لتجديد التعاقد مع قلعة ميت عقبة، ويستعد اللاعب التونسى حاليًا للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى، لذا يركز اللاعب على مواصلة استعداداته مع نسور قرطاج من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والفنية فى ظل توقف النشاط الكروى وحرص جهاز الزمالك على التواصل معه لدعمه فى الفترة الحالية للحفاظ على مستواه من خلال معسكر المنتخب التونسى.