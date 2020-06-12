شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادى الأهلى ثقتهم التامة فى عودة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، إلى القاهرة فى الموعد المُتفق عليه لاستكمال تجربته مع الفريق، وشددوا على أن الأنباء التى تداولت خلال الساعات الماضية حول تفكير فايلر فى عدم استكمال تجربته مع الفريق ورغبته فى خوض تجربة أخرى خارج مصر غير صحيحة على الإطلاق لأن المدرب السويسرى يرغب فى البقاء مع الأهلى، وأكد ذلك خلال أحاديثه الأخيرة والمُستمرة مع مسئولى النادى وقبل سفره إلى سويسرا لقضاء عدة أيام مع أسرته.

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء قوية حول اتخاذ فايلر قرار بعدم العودة لمصر والبقاء فى سويسرا وخوض تجربة أخرى فى ظل تلقيه عروضاً من أندية أوربية وخليجية، أبرزها من سويسرا وبلجيكا بخلاف العروض السعودية والأماراتية، وزعمت هذه التقارير أن فايلر تحجج بالسفر إلى بلاده للحديث مع زوجته بشأن التجديد حتى لا يُجدد للنادي.

وقال مصدر فى الأهلى، هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق وغير منطقية لأن فايلر طلب منذ فترة تأجيل التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته بشأن التجديد وهذا أمر منطقى، خاصة أن زوجته ستأتى للقاهرة للإقامة فيها حال تجديد عقد المدرب بشكل رسمى وهى أمور تستدعى النقاش وجهاً لوجه وليس عبر أى وسيلة اتصال أخرى.

وأوضح المصدر أن هناك مُتسعاً من الوقت والنشاط متوقف منذ أشهر بسبب "جائحة" كورونا فلماذا الشائعات والتسرّع فى الحكم على الأمور، مؤكداً أن فايلر سيعود للقاهرة لأستكمال مشواره مع الفريق وسيُجدد عقده مع النادى حسبما أتفق قبل رحلة سويسرا.

وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

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ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

وترغب إدارة الأهلى فى تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب انتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى وترى إدارة الاهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء.

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائى قيمته ستة أشهر، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفنى فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا لرغبة النادى فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التى حققها المدرب السويسرى مع الفريق حتى الآن.

ويحصل فايلر وجهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال على مليونى و200 ألف دولار سنوياً.