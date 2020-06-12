شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف لليوم السابع: وقعت للأهلي مرتين.. والزمالك حققلى الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معروف يوسف، لاعب وسط نادى الزمالك المعار إلى فريق المقاولون العرب، أنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن فى الدورى المصرى، فى ظل غموض مصير المسابقة التى توقفت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونية الاتحاد المصرى لكرة القدم بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية، وهو ما يهدد مصير النيجيرى مع القلعة البيضاء.

وفضل معروف يوسف البقاء فى مصر فى فترة التوقف، ويحرص على خوض التدريبات اليومية وفقاً للخطة التى وضعها الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، استعداداً لاستئناف النشاط فى الفترة المقبلة.

وقال معروف يوسف، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، مازلت لم أحدد وجهتى المقبلة بعد انتهاء الإعارة فإما العودة إلى الزمالك أو الرحيل، ولا أريد الحديث عن العروض إلا بعد تحديد موقفى مع القلعة البيضاء".

وأضاف معروف يوسف، "جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق كان أفضل مدير فنى تعاملت معه فى مسيرتى الكروية، ثم طلعت يوسف وحلمى طولان وإيهاب على ومحمد حلمى وأخيراً عماد النحاس ثم نوبشا مدرب الزمالك السابق والشرطة العراقى".

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وتابع يوسف، "فيريرا نصحنى بالاحتراف خارج الدورى المصري، وشخصياً استفدت الكثير من عماد النحاس مدرب المقاولون فهو مدرب خططي.

وعن تقييمه لتجربته مع المقاولون العرب قال معروف يوسف، "المقاولون نادٍ محترم جدًا وكبير وأتشرف بوجودى فيه، والمهندس محمد عادل المشرف على الفريق هو أبى الروحي".

وكشف معروف يوسف أنه وقع للنادى الأهلى قبل الانضمام إلى الزمالك قائلاً، "وقعت للنادى الأهلى مرتين قبل الزمالك، الأولى مع الكابتن علاء عبدالصادق والثانية مع الأستاذ محمد عبدالوهاب فى مكتبه، لكن الزمالك خلص مع نادى الشرطة".

وأضاف النيجيري، "انضمامى للزمالك حقق لى شهرة فى مصر والعراق لأنى حصل معهم على بطولة الدورى وهذا ساعدنى فى نيجيريا للانضمام فى المنتخب النيجيري".