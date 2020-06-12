شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورنا لعضو مجلس إدارة نادى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بدوى خليفة، عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة، عن سلبية العينة الخاصة به من الإصابة بكورونا، وزوال الأعراض والشكاوى التى كان يعانى منها، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب عضو مجلس الجزيرة، "الحمد لله والشكر لله، العينة سلبية ولا توجد أى شكوى، فضل ربنا كبير ونحمده ونشكره على كل حال، أشكر كل من سأل عنى وقام بالدعاء لى فى هذا الوقت الحرج، الالتزام بالأدوية وتعليمات الأطباء مع الكثير من الفيتامينات عوامل مساعدة ومهمة جدا على الشفاء بإذن الله، أنصح كل مريض بالاحتفاظ بهدوء الأعصاب ومتابعة عن قرب حالة التنفس وباقى الوظائف الحيوية وعدم الانتظار عند حدوث أى تدهور وإبلاغ الطبيب المعالج، ربنا يشفى الجميع وأشكر الله على كرمه وعطفه علي".

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وكان عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة، قد أعلن عن إتاحة مبنى بالكامل داخل الفرع الجديد لنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحى خاصة وأن الجزيرة كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى وتسعى دائماً لأن تكون جزءاً من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات او مشكلات وخاصة تلك الأزمة التى تضرب جميع دول العالم .