الامارات | القبض على إعلامي مصري سبّ رئيس الزمالك مرتضى منصور.. والتحقيق معه في 86 بلاغاً

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إعلامي مصري سبّ رئيس الزمالك مرتضى منصور.. والتحقيق معه في 86 بلاغاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مسلسل القضايا والمشاكل في الرياضة المصرية بعد ان ألقت الشرطة المصرية القبض على الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان بتهمة سب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور قد تقدم بأكثر من بلاغ ضد مقدم البرامج الرياضية المصري الذي يتحدث عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الرياضة المصرية ويأخذ مرتضى منصور مساحة كبيرة يومية من هذه الحلقات.

وصرح مصدر أمني لوسائل الإعلام المصرية أمس الخميس: "إن النيابة العامة المصرية استمعت لأقوال الإعلامي الرياضي في وقت متأخر من ليلة الخميس بعد أن سلم نفسه للجهات المعنية"، في وقت خرج الموقع الرسمي لنادي الزمالك بتصريح مقتضب عن الواقعة، قائلاً: “تم إلقاء القبض علي المجرم الهارب عبد الناصر زيدان للتحقيق معه في 86 بلاغا مقدماًَ ضده من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك”.

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وعقب انتهاء التحقيق مع الإعلامي المصري تناولت المواقع المصرية نتيجة التحقيق حيث أكدت إنه تم إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

وكان مرتضى منصور قد دخل في أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، إضافة إلى شكوى لاعب الفريق السابق، التونسي حمدي النقاز ضد رئيس النادي التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ ضد مرتضى في مجلس الشعب لرفع الحصانة عنه من أجل السماح باستدعائه للتحقيق في البلاغات الموجهة ضده.

من جهته، قال الإعلامي عبد الناصر زيدان في بث مباشر عبر "فيس بوك" : "لأول مرة في التاريخ يخضع إنسان لتحقيق استمر 50 ساعة، القضايا لم تقتصر علي نطاق مديرية أمن الجيرة فقط بل امتدت للمحكمة الاقتصادية ومحكمة دار السلام وقسم ثاني التجمع الخامس وقسم الوايلي، حضر معي نحو 25 محاميا يتقدمهم كمال شعيب المحامي وحصلت علي إخلاء سبيل بمجموع كفالة وصل إلى 500 ألف جنيه، لم أحبس وسأتخذ الاجراءات القانونية بدءًا من يوم السبت علي كل من شهّر بي".

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