الامارات | الموت يغيب الإعلامي الكويتي فيصل القناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الإعلامي الكويتي فيصل القناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت الزميل الإعلامي والناقد الرياضي الكويتي فيصل القناعي الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية السابق. ويعد الراحل فيصل القناعي الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة من العمل والإنجاز، أحد العلامات الصحافية البارزة في المنطقة.

من جهتها، تنعي أسرة الصحافة الرياضية، وجمعية الإعلام الرياضي في الامارات بكل الحزن والأسى رحيل الزميل فيصل القناعي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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