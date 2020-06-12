الامارات | "صديق مقرب" يثير الجدل حول محمد صلاح.. "رجل بخيل"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صديق مقرب" يثير الجدل حول محمد صلاح.. "رجل بخيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدافع الكرواتي ديان لوفرين عن أن زميله في ليفربول، المصري محمد صلاح لم يشترِ له كوباً من القهوة يوماً، ووصفه بـ"البخيل".

وتفاعل لوفرين مع قيام صلاح بدفع قيمة تعبئة الوقود لعدد من سكان مدينة ليفربول، إذ نشر اللاعب الكرواتي تغريدة ساخرة عن صديقه المقرب في "الريدز".

وقال: "سمعت أن صلاح دفع ثمن الوقود لجميع السيارات في المحطة، لفتة عظيمة، لكن هل يمكنك أن تدفع لي ثمن كوب القهوة على الأقل مرة واحدة؟ عادة أنت رجل بخيل.. أنا مندهش، لكن أحسنت على أي حال".

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