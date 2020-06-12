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استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس استئناف الموسم الحالي، 2019- 2020، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وبين الاتحاد السعودي أنه تابع مستجدات الوضع الصحي العام مع الجهات المعنية منذ توقف نشاط كرة القدم في مارس الماضي، وأنه بناء على قرار وزارة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، فقد حدد الاتحاد الرابع من أغسطس المقبل موعدا لاستئناف الموسم الحالي من الدوري.

وأضاف بيان الاتحاد بأنه سينسق مع الأندية لعودة التدريبات استعدادا لاستكمال الموسم وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة، كم قرر مجلس الاتحاد استئناف دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين حسب لائحة المسابقات، فيما لن تستكمل تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة للثانية وسيتم تصعيد الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.

وأعلن المجلس عددا من القرارات، ومنها إلغاء بطولات دوري الممتاز للفئات السنية دون تحديد بطل أو هبوط، واعتماد نتائج وترتيب بطولات الفئات السنية المنتهية وتثبيت البطل والفرق الصاعدة والهابطة، وإلغاء بطولات المملكة للفئات السنية دون تحديد بطل وتصعيد الفرق من الدور الذي توقفت فيه المسابقة، وزيادة مسابقات الفئات السنية.

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