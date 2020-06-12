شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تلقيت دعوة من اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة ومصير الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على الدعوة التي تلقاها لمناقشة لائحة الاتحاد مع رؤساء الأندية، بالإضافة إلى مناقشة عودة الدوري المصري .

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «تلقيت دعوة من عمرو الجنايني لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد»، مضيفاً: «الدعوة لكل رؤساء الأندية يوم الأربعاء المقبل وأتمنى حضور الجميع».

ومن المنتظر، أن يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دوري ممتاز يوم الثلاثاء المقبل في الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم في لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.