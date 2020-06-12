شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفانتي يرفض حضور الجماهير حتى نهاية الموسم في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب باكو لوبيز مدرب ليفانتي السلطات بعدم السماح للجماهير بحضور مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى آخر مباراة في الموسم لأن فريقه قرر خوض مبارياته على أرضه في ملعب مختلف بناء على قرار المسؤولين إقامة جميع المواجهات خلف أبواب مغلقة.

وقال المنظمون إن كل المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19 لكن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يأمل في عودة الجماهير بأعداد محدودة قبل نهاية الموسم.

ويحتل ليفانتي المركز 13 متقدما بثماني نقاط على منطقة الهبوط قبل 11 مباراة من النهاية وسيخوض آخر ست مباريات له على ملعب كاميلو كانو الأولمبي الذي يسع خمسة آلاف متفرج ويبعد بأكثر من 150 كيلومترا عن ملعبه الأصلي في بلنسية الذي يخضع لأعمال تجديد حاليا.

وقال لوبيز في مؤتمر صحفي افتراضي قبل خوض أول مباراة عقب استئناف النشاط في ضيافة بلنسية يوم الجمعة ”لن أتقبل الوضع لو قرر المسؤولون تغيير شروط استكمال الموسم وإقامة مباريات بحضور جماهير في الجولات الأخيرة. أعتقد أن هذا الأمر سيكون مرفوضا على الفور.

وأضاف ”اتخذ النادي قراره بناء على عدم حضور الجماهير لهذه المباريات. تم ابلاغنا بأن الموسم سيستكمل بدون جماهير وسيكون من الخطأ والظلم تغيير هذا القرار“.

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