شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرد على منتقدي مداخلاته اليومية على قناة الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على منتقدي ظهوره اليومي في مداخلات على قناة النادي الأبيض.

وقال «منصور» في مداخلة عبر القناة: «المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك هو مرتضى منصور، فأي أخبار المفروض تتقال في قناة الزمالك، واللي بيعلنها المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، علشان اللي بيقول هو كل يوم يطلع».

وأضاف: «أه كل يوم هاطلع في أخبار بقولها للناس، ده المنبر بتاعنا، إحنا عاملين المنبر ده علشان ندافع عن قضايانا، ونعلن أخبارنا، ونتواصل مع جمهورنا».