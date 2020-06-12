شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرد على منتقدي مداخلاته اليومية على قناة الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على منتقدي ظهوره اليومي في مداخلات على قناة النادي الأبيض.
وقال «منصور» في مداخلة عبر القناة: «المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك هو مرتضى منصور، فأي أخبار المفروض تتقال في قناة الزمالك، واللي بيعلنها المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، علشان اللي بيقول هو كل يوم يطلع».
وأضاف: «أه كل يوم هاطلع في أخبار بقولها للناس، ده المنبر بتاعنا، إحنا عاملين المنبر ده علشان ندافع عن قضايانا، ونعلن أخبارنا، ونتواصل مع جمهورنا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
39,726
-
تعافي
10,691
-
وفيات
1,377
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يرد على منتقدي مداخلاته اليومية على قناة الزمالك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.