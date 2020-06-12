فان دايك الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

ذكر تقرير إخباري أن المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن فان دايك (28 عاماً) سيوقع عقداً جديداً لمدة 5 أعوام مع ليفربول، بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليون إسترليني، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمالات انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان كان قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات فان دايك هذا الصيف، لكن اللاعب لم يبد موافقته. وبموجب عقده الحالي مع ليفربول، يحصل فان دايك على راتب أسبوعي قيمته 180 ألف إسترليني، وكان من المحتمل أن يصل راتبه الأسبوعي إلى 280 ألف إسترليني في حالة انتقاله لسان جيرمان، حسب ما ذكرته ذا صن. وطبقاً للعقد الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك بذلك اللاعب الأعلى أجراً في الوقت الحالي في صفوف ليفربول، وهو النجم المصري محمد صلاح الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني.

