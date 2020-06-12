شكرا لقرائتكم جمال الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ63 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة ، جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق بعيد ميلاده الـ63، حيث إنه مواليد 12 يونيو عام 1957 ، ويُعد جمال الغندور، من أبرز الحكام في مصر، واستطاع بحكمته وذكائه في إدارة العديد من المباريات الهامة في تاريخ كرة القدم، وتميز بلياقتة العالية داخل الملاعب،بدأ الغندور مشواره التحكيمى وهو فى الثالثة والعشرين من عمره وبالتحديد عام 1980، أدار فى الدورى الممتاز ما يزيد عن 250 مباراة، وأكثر من 30 لقاء فى مسابقة الكأس.

أدار الحكم الدولى العالمى، 11 مباراة فى بطولات أمم أفريقية، من إجمالى 4 بطولات شارك فيها، منها نهائى 2002 بمالى، ونصف نهائى جنوب أفريقيا 1996 ونيجيريا 2000، وأدار افتتاح بطولة 1998 بوركينافاسو.

وعلى مستوى بطولات الأندية الأفريقية أدار أكثر من 50 مباراة، بالإضافة إلى مشاركته فى 14 بطولة عربية أدار خلالها أكثر من 45 مباراة ، كما انه شارك فى بطولتى المونديال 1998، و2002 ، فضلا عن وصوله إلى أوربا ، حيث ادار كأس الأمم الاوربية ، وكذلك الأمم الأسيوية.

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ودخل جمال الغندور موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية بوصفه أول حكم غير أوروبي يشارك في إدارة مباريات بطولة أمم أوروبا 2000 وبات أول حكم عربي وأفريقي يدير مباريات في جميع بطولات العالم العربية والأفريقية والآسيوية والأولمبية والمونديالية، كما أدار مباراتين في تصفيات كأس العالم لقارة أميركا الجنوبية.

وشارك في إدارة 4 مباريات كبرى، أهمها مباراة المركزي الثالث والرابع بين البرازيل والبرتغال، وقد حكم في كأس العالم لكرة القدم 1998 ثلاثة مباريات أهمها مباراة الدور ربع النهائي بين البرازيل والدنمارك في كأس العالم للقارات بكوريا 2001، وأدار مبارة الافتتاح بين البرازيل وفرنسا في كأس العالم لكرة القدم 2002.

وحكم أيضًا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000 في بلجيكا وهولندا، وأدار مبارتان كأس الأمم الآسيوية بالإمارات 1996، وأدار 3 مباريات منها نصف النهائي بين السعودية وإيران مباريات ودية كبيرة لأندية بايرن ميونخ باريس سان جيرمان مع الترجى التونسى وريال مدريد الإسبانى وروما الإيطالي مع الأهلى المصرى، كما أنه كان حكم نهائي كرة القدم بين العراق والأردن في الدورة العربية سنة 1999.

فى عام 2003 أعلن اعتزاله التحكيم، وتدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة قبل أن يرحل فى الفترة الاخيرة.