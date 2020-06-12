شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورنا لعضو مجلس إدارة نادى الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف بدوى خليفة عضو مجلس ادارة نادى الجزيرة عن سلبية العينة الخاصة به ، وزوال الأعراض و الشكاوى التي كان يعانى منها ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .



بدوى خليفة

وكتب عضو مجلس الجزيرة : "الحمد للة و الشكر للة. العينة سلبية و لا توجد اَي شكوي. فضل ربنا كبير و نحمده و نشكره علي كل حال. اشكر كل من سأل عني و قام بالدعاء لي في هذا الوقت الحرج. الالتزام بالأدوية و تعليمات الاطباء مع الكثير من الفيتامينات عوامل مساعدة و مهمة جدا علي الشفاء بإذن الله. انصح كل مريض بالاحتفاظ بهدوء الإعصاب و متابعة عن قرب حالة التنفس و باقي الوظائف الحيوية و عدم الانتظار عند حدوث اَي تدهور و إبلاغ الطبيب المعالج. ربنا يشفي الجميع و اشكر الله علي كرمه و عطفه علي.

كان عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة قد أعلن عن إتاحة مبني بالكامل داخل الفرع الجديد لنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحى خاصة وأن الجزيرة كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى وتسعى دائماً لأن تكون جزءاً من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات او مشكلات وخاصة تلك الأزمة التي تضرب جميع دول العالم .