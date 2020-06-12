شكرا لقرائتكم معروف يوسف: وقعت للأهلى مرتين.. لكن الزمالك حققلى الشهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معروف يوسف لاعب وسط نادي الزمالك المعار إلى فريق المقاولون العرب، أنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن في الدوري المصري، في ظل غموض مصير المسابقة التي توقفت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونية الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية وهو ما يهدد مصير النيجيري مع القلعة البيضاء.

وفضل معروف يوسف البقاء في مصر في فترة التوقف، حيث يحرص النيجيري على خوض التدريبات اليومية وفقاً للخطة التي وضعها الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، استعداداً لاستئناف النشاط في الفترة المقبلة.

وقال معروف يوسف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": مازلت لم أحدد وجهتي المقبلة بعد انتهاء الإعارة فإما العودة إلى الزمالك أو الرحيل، ولا أريد الحديث عن العروض إلا بعد تحديد موقفي مع القلعة البيضاء.

أضاف معروف يوسف: جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق كان أفضل مدير فني تعاملت معه في مسيرتي الكروية، ثم طلعت يوسف وحلمي طولان وايهاب علي ومحمد حلمي وأخيراً عماد النحاس ثم نوبشا مدرب الزمالك السابق والشرطة العراقي.

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واستطرد لاعب وسط المقاولون العرب: فيريرا نصحني بالاحتراف خارج الدوري المصري، وشخصياً استفدت الكثير من عماد النحاس مدرب المقاولون فهو مدرب خططي.

وعن تقييمه لتجربته مع المقاولون العرب قال معروف يوسف: نادي المقاولون نادي محترم جدًا وكبير و أتشرف بوجودي فيه، والمهندس محمد عادل المشرف على الفريق هو أبي الروحي.

وكشف معروف يوسف أنه وقع للنادي الأهلي قبل الانضمام إلى الزمالك قائلاً: وقعت مع النادي الاهلي مرتين قبل الزمالك الاول مع الكابتن علاء عبدالصادق و الثاني مع الأستاذ محمد عبدالوهاب فى مكتبه، لكن الزمالك خلص مع نادي الشرطة.

وأضاف النيجيري: انضمامي للزمالك حقق لي شهرة فى مصر و العراق لأني حصل معهم علي بطولة الدورى وهذا ساعدني فى نيجيريا للانضمام فى المنتخب النيجيري.