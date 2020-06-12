شكرا لقرائتكم عمار حمدى يُفضل عرض الاتحاد عن اللعب فى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفضّل عمار حمدي لاعب الاهلي المُعار إلى طلائع الجيش اللعب لنادي الإتحاد السكندري حال عدم عودته للقلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجاري ، ورغم أن اللاعب الصاعد تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية أبرزها بيراميدز وسموحة وطلائع الجيش إلا أن اللاعب يرغب في اللعب لنادي الإتحاد حيث يرى أن فرصته ستكون أفضل معه أكثر من أي نادً أخر وربما أفضل من الأهلي الذى لن يشارك معه حال العودة له مرة أخرة ، ويبحث عمار حالياً مع مسئولو الأهلي موقفه من هذه العروض وإختيار الأنسب والأفضل له وللنادي.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

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وشهدت الأيام الماضية تلقى الأهلى عروضاً من عدة أندية، وهو ما سيحسمه النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر الذى سبق وطلب إعادة عمار حمدى قبل أن يؤكد أن عودة اللاعب للقلعة الحمراء مرتبطة بالصفقات التى سيتم حسمها خلال الصيف الجاري.

ويرى عمار انه سبق وتألق بقميص زعيم الثغر لذا يرغب في العودة له من أجل المشاركة وتقديم نفسه من جديد ليحافظ على حظوظه في التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.