شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس بأغسطس وبدء الدورى الجديد أول سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، سلسلة من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث على دفعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الاجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، مع إمكانية عودة المنافسات والمسابقات الرياضية بشكل كامل فى أغسطس المقبل.

ويتطرق مسئولو الجبلاية فى اجتماعاتهم إلى التصور الخاص بعودة النشاط الرياضى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة الخماسية على الأندية العقبات التى تواجه إستئناف الدورى الحالى وعلى رأسها ضيق الوقت بجانب التكلفة المالية الكبيرة التى تتعلق بالاجراءات الطبية وتكلفة الفنادق وإيجارات الملاعب والتنقلات وغيرها، كما ستستمع اللجنة لمقترحات الأندية بشأن عودة النشاط.

وعلم اليوم السابع أن اللجنة الخماسية ستعرض على الأندية إستئناف النشاط بمباريات كأس مصر فى منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم بدء الدورى الجديد فى سبتمبر المقبل بشكل طبيعى لاسيما وأن الدورى الجديد سيشهد العديد من التوقفات بسبب بطولة أمم افريقيا 2021 وكأس العالم العسكرى وأولمبياد طوكيو 2021.

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من جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم إجتماع يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

تابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي ، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثاني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولي يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء والثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى اللائحة.