شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغرم دونجا ومدبولى ماليا بسبب محمد حماقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على فرض عقوبة مالية على محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لاعبا الفريق الأصفر بعد اشتراكهم في مباراة كرة قدم خماسية مع بعض نجوم الكرة وفى حضور المطرب محمد حماقى، ويأتي هذا القرار بعد حالة الجدل التي صاحبت صور المباراة على السويشال ميديا والهجوم الذى لاقته إدارة القلعة الصفراء الرافضة لعودة مسابقة الدوري خوفاً من وقوع إصابات بفيروس كورونا وفى نفس الوقت يشارك لاعبيها في مباراة خماسية، لاسيما أن الثنائى لم يحصل على أذن من إدارة الاسماعيلى للإشتراك في المباراة ، بالإضافة للتخوف من تعرضهم للإصابة خلال المباراة تعوق فرص ظهورهم مع الدراويش حال الإعلان عن عودة الدوري بشكل رسمي.



لاعبو الإسماعيلى

وخاض حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق ومدير الكرة حاليا بفريق الجونة، مباراة خماسى مع المطرب محمد حماقى، وعدد من نجوم الزمالك السابقين مثل هانى السعيد، محمود دونجا، وأحمد مدبولى وطارق السعيد، بالإضافة إلى هشام محمد لاعب القلعة الحمراء السابق، ومحمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى نادى إنبى، والمهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز، وذلك فى محاولة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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خلت قائمة النادى الإسماعيلى من الإصابات بإستثناء باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى حيث يفصله 30 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة ، وفى حال عودة الدورى منتصف يونيو الجارى لن يكون اللاعب جاهزاً فمازال أمامه شهر كامل بعد نزع الركبة التى وضعها عقب إجراء الجراحة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.