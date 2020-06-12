"حياة السود مهمة" تحل مكان أسماء اللاعبين في الدوري الانكليزي

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قالت وسائل إعلام بريطانية إن لاعبي الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم سيوجهون التحية لحركات مناهضة العنصرية حول العالم بوضع شعار "حياة السود مهمة" بدلاً من أسمائهم على القمصان في أول جولة بعد استئناف البطولة.

وأشار التقرير إلى أن الشعار سيتم وضعه بدلاً من أسماء اللاعبين على القمصان من الخلف، مع وضع أول حرف من كل كلمة لحياة السود مهمة على القمصان من الأمام.

ويأتي ذلك وسط الاحتجاجات حول العالم ضد العنصرية عقب وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في مينابوليس بالولايات المتحدة في 25 مايو (أيار).

وانتشرت العديد من الصور للاعبي الأندية الانكليزية وهم يجثون على ركبة واحدة خلال التدريبات في الأسابيع الماضية مثلما فعل كولين كابرنيك لاعب كرة القدم الأمبركية السابق في 2016 للفت الانتباه إلى المشاكل العرقية.

