شكرا لقرائتكم خبر عن "عمار" الأهلي يفضل عرض الاتحاد على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفضّل عمار حمدى، لاعب الأهلى المُعار إلى طلائع الجيش، اللعب لنادى الاتحاد السكندرى حال عدم عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجارى، ورغم أن اللاعب الصاعد تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية، أبرزها بيراميدز وسموحة وطلائع الجيش، إلا أنه يرغب فى اللعب لنادى الاتحاد، حيث يرى أن فرصته ستكون أفضل معه أكثر من أى نادٍ آخر وربما أفضل من الأهلى الذى لن يشارك معه حال العودة له مرة أخرة، ويبحث عمار حالياً مع مسئولى الأهلى موقفه من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل له وللنادى.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

ويرى عمار أنه سبق وتألق بقميص زعيم الثغر لذا يرغب فى العودة له من أجل المشاركة وتقديم نفسه من جديد ليحافظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.