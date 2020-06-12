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إلغاء سباقات الجائزة الكبرى بأذربيجان وسنغافورة واليابان هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون اليوم الجمعة، إنهم قرروا إلغاء سباقات الجائزة الكبرى فى بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات فى أذربيجان وسنغافورة واليابان هذا العام، فى ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية لفيروس المستجد كوفيد-19.

 

وفى وقت سابق، قررت فورمولا 1، إلغاء أربعة سباقات أخرى من بينها سباق جائزة موناكو الكبرى الشهير، بينما قررت استئناف الموسم المقلص فى النمسا فى الخامس من يوليو المقبل.

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وقالت فورمولا 1 فى بيان، "فى ظل استمرار التحديات التى تمثلها أزمة كوفيد-19 قررنا نحن وشركاؤنا فى أذربيجان وسنغافورة واليابان إلغاء السباقات المقررة فى هذه الدول فى موسم 2020."

 

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