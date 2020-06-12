إلغاء سباقات الجائزة الكبرى بأذربيجان وسنغافورة واليابان هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون اليوم الجمعة، إنهم قرروا إلغاء سباقات الجائزة الكبرى فى بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات فى أذربيجان وسنغافورة واليابان هذا العام، فى ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وفى وقت سابق، قررت فورمولا 1، إلغاء أربعة سباقات أخرى من بينها سباق جائزة موناكو الكبرى الشهير، بينما قررت استئناف الموسم المقلص فى النمسا فى الخامس من يوليو المقبل.
وقالت فورمولا 1 فى بيان، "فى ظل استمرار التحديات التى تمثلها أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 قررنا نحن وشركاؤنا فى أذربيجان وسنغافورة واليابان إلغاء السباقات المقررة فى هذه الدول فى موسم 2020."
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