شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفرض عقوبة مالية على دونجا ومدبولى بسبب محمد حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على فرض عقوبة مالية على محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لاعبى الفريق بعد مشاركتهما فى مباراة كرة قدم خماسية مع بعض نجوم الكرة وفى حضور المطرب محمد حماقى، ويأتى هذا القرار بعد حالة الجدل التى صاحبت صور المباراة على السويشال ميديا والهجوم الذى لاقته إدارة الدراويش الرافضة لعودة مسابقة الدورى خوفاً من وقوع إصابات بفيروس كورونا، وفى نفس الوقت يشارك لاعبوها فى مباراة خماسية، لاسيما أن الثنائى لم يحصل على إذن من إدارة الإسماعيلى للمشاركة فى المباراة، بالإضافة للتخوف من تعرضهما للإصابة خلال المباراة تعوق فرص ظهورهما مع الفريق حال الإعلان عن عودة الدورى بشكل رسمي.



لاعبو الاسماعيلي فى مباراة كرة خماسية 1



لاعبو الاسماعيلي فى مباراة كرة خماسية 1



لاعبو الاسماعيلي فى مباراة كرة خماسية 1

وخاض حسام غالى، كابتن النادى الأهلى السابق ومدير الكرة حاليا بفريق الجونة، مباراة خماسى مع المطرب محمد حماقى، وعدد من نجوم الزمالك السابقين مثل هانى السعيد، محمود دونجا، وأحمد مدبولى وطارق السعيد، بالإضافة إلى هشام محمد لاعب القلعة الحمراء السابق، ومحمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى نادى إنبى، والمهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز، وذلك فى محاولة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وخلت قائمة النادى الإسماعيلى من الإصابات بإستثناء باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى حيث يفصله 30 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة ، وفى حال عودة الدورى منتصف يونيو الجارى لن يكون اللاعب جاهزاً فمازال أمامه شهر كامل بعد نزع الركبة التى وضعها عقب إجراء الجراحة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.