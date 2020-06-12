شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ سوبر كورة.. زكي عبد الفتاح: برادلى اعتذر للأهلى عن خلافة فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زكى عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى فريق لأوس أنجلوس الأمريكى، صحة مفاوضات النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب مع المدرب الأسبق للفراعنة بوب برادلى لتولى المسئولية الفنية للمارد الأحمر تحسباً لرحيل السويسرى رينيه فايلر.

وبدأ النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب البحث عن مدير فنى جديد للفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، تحسبا لرحيل السويسرى رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة.

ويغادر رينيه فايلر اليوم الجمعة مدينة الغردقة متوجها إلى ميونخ الألمانية ومنها إلى سويسرا لقضاء فترة الإجازة لمدة أسبوعين تقريباً والتى قد تستمر لنهاية الشهر، خاصة أنه لم يحصل على إجازة من الفريق منذ أشهر تقريباً على أن يعود الى مصر بعدها لحسم مستقبله من التجديد مع الفريق الكروى الأول.

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وانهالت العروض خلال الفترة الماضية على المدرب السويسرى رينيه فايلر بعد العروض القوية التى قدمها مع النادى الأهلى ما ساهم فى حالة التوتر التى تعيشها إدارة النادى الأهلى خلال الفترة الحالية بسبب عدم تيقنها من بقاءه أو رحيله.

وانفرد "سوبر كورة" بدخول النادى الأهلى مع عدد من المدربين على رأسهم لتولى المهمة الرسمية للجهاز الفنى بالنادى الأهلى الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى الاسبق لمنتخب مصر والذى تولى المهمة فى 2012-2013 فى تقرير تحت عنوان " الأهلى يبدأ البحث عن بديل فايلر تحسبا للرحيل.. وبوب برادلى مرشح بقوة".

ويقود الأمريكى بوب برادلى حاليا فريق لوس أنجلوس برفقة مدرب الحراس ذكى عبد الفتاح الذى سبق وأن قاد الثنائى الفراعنة فى فضيحة كوماسى بتصفيات كأس العالم.