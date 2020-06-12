شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد نهاية الدوري فى السنوات الأخيرة قبل جدل نسخة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث في الشارع الكروى سوى عن مصير بطولة الدوري وموعد انتهائها بعد الاستقرار على عودة النشاط الكروى منتصف يونيو الجارى على أن تبدأ التدريبات في يوليو المقبل وتكون العودة الكاملة في أغسطس المقبل.

ويعد النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كل الأصعدة، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته منتصف يونيو الجارى، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

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وبالعودة للسنوات الأخيرة نجد أن دورى موسم 2014-2015 انتهى في الرابع من أغسطس بينما انتهت بطولة كأس مصر في 21 سبتمبر 2015 ، بينما انتهى موسم 2015- 2016 في 9 يوليو 2016 وانتهت بطولة الكأس 8 أغسطس ، وفى موسم 2016 -2017 انتهت بطولة الدوري في 17 يوليو وبطولة الكأس 15 أغسطس .

وعلى نفس الوتيرة انتهى دوري 2017-2018 في 20 مايو بينما انتهت بطولة الكأس في 15 مايو 2018 ، وانتهى دوري موسم 2018 -2019 في 28 يوليو والكأس في 8 سبتمبر 2019 .

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة ، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقا للاجراءات الطبية الموضوعة.